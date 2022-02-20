ь коммунальные службы и управляющую компанию, отвечающую за этот дом, ждет проверка

19 февраля в Муроме на 11-летнего мальчика упал сошедший с крыши многоквартирного дома снег. Об этом сообщили жители в соцсетях, а в СУ СК России по Владимирской области эту информацию подтвердили.Очевидцы написали, что инцидент произошел в дневное время около трехэтажного дома на улице Московской. Удар был настолько сильным, что мальчику пришлось оказывать помощь. Прохожие и фармацевт рядом стоящей аптеки оставались с мальчиком до приезда скорой помощи. Жители рассказывают, что фельдшеры диагностировали травму головы.Теперь коммунальные службы и управляющую компанию, отвечающую за этот дом, ждет проверка.