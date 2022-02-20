19 февраля на Руси отмечали интересный праздник. Жуколы, - что значит коровы. И отмечался он в...

19 февраля на Руси отмечали интересный праздник. Жуколы, - что значит коровы. И отмечался он в честь телят, родившихся в феврале. Поэтому этим субботним утром идем в одно из крупнейших животноводческих хозяйств нашего региона. Его директор не только разводит коров, но и собирает. Наталья Ершова как тот кот из Простаквашино: брала-то она одну корову, а теперь у нее целая коллекция получилась. Она и подумать не могла, что однажды ей придется в прямом смысле делить с коровами рабочее место.Так трепетно и нежно любить коров можно, только всю жизнь живя и работая с ними. Эти, в кабинете, ну разве что не мычат, говорит Наталья Ершова. Большие и миниатюрные, старинные и не очень, из глины и фетра, для директора племзавода они все - как живые.Наталья Ершова, гендиректор племзавода ЗАО им. Ленина: «Вот такая прелесть. И теленок такой, на высоких ногах. Чувствуется, породистый такой теленок, не какой-то там. Килограмм, наверное, сто пятьдесят в нем уже. Хороший».Начало крупнорогатой и пёстрой коллекции положила вот эта европейская дама в шляпе.-Просто я даже не знала, что такие фигурки бывают, и что корову так можно представить.Забавный сувенир Наталья Ершова привезла из Австрии. Потом "подъехала" вот эта статуэтка. А потом коровы чуть ли не каждый месяц начали давать приплод. Всё или почти всё здесь - подарки: от родных, коллег и партнеров по работе.-Завод, с которым мы работаем по молоку, это дарили на день рождения. Их сварщики сварили. Прям заводские сварщики сварили корову.По-своему дороги все фигурки, но есть - действительно драгоценные. Как эта кристалльная крошка по фамилии Сваровски.-Я, конечно, не знаю, сколько она стоит. Это мне тоже подарили, я ж не буду спрашивать. Но, я думаю, не очень дешево, потому что я знаю, сколько вообще стразы стоят. Видите, какая красота. У меня однажды ухо кто-то случайно отбил. Мне водитель его заклеил так аккуратно, что не видно. Я прям плакала. Не страз жалко, а саму коровку жалко.Коровы самой известной - голштинской - породы и совсем редких мастей (под гжель, например). Испанские боевые быки, раритетные телята из советского фарфора. Сколько их тут - хороший вопрос даже для самой Натальи Ивановны. Это в коровнике у нее все посчитаны, пять с половиной тысяч голов, а здесь...-Там дело в количестве, там надо соблюдать нормы какие-то, чтобы получать молоко и мясо. А здесь, скорее, качество этой коллекции. Сейчас стала задумываться, потому что некуда уже ставить. Надо или стеллажи какие-то, давно мечтаю построить музей. У нас нет таких помещений, чтобы музей колхоза сделать.Очередного пополнения в личном коровнике стоит ждать к восьмому марта. Не то, чтобы Наталья Ивановна не любила цветы или конфеты, просто коровы в её жизни вне конкуренции.Дарья Давыдова, Андрей Синягин, Вести-Владимир