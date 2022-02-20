В результате профилактических мероприятий несколько родителей-водителей привлечены к административной ответственности.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Судогодскому району провели профилактическое мероприятие по контролю за соблюдением водителями транспортных средств требований по перевозке детей. Полицейские проверили, насколько ответственно относятся взрослые к вопросам безопасности маленьких пассажиров.В ходе профилактических мероприятий инспекторы проверили 25 автомобилей. Выявлено 3 факта нарушений требований к перевозке детей. Нарушители привлечены к административной ответственности в соответствии с ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.Также выявлены два факта нарушения водителями правил применения ремней безопасности.Всем родителям-водителям сотрудники полиции напомнили о необходимости использования детских удерживающих устройств, соответствующих росту и весу детей.