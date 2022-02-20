В Судогодском районе сотрудники Госавтоинспекции проверили, как местные водители соблюдают...

В Судогодском районе сотрудники Госавтоинспекции проверили, как местные водители соблюдают требования по перевозке детей.Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в ходе рейда инспекторы проверили 25 автомобилей. Нарушителей среди них оказалось 3, они были привлечены к административной ответственности.Также выявлены два факта нарушения водителями правил применения ремней безопасности.Всем родителям-водителям сотрудники полиции напомнили о необходимости использования детских удерживающих устройств, соответствующих росту и весу детей.ФОТО: https://pixabay.com/ru/