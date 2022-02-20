В Судогодском районе сотрудники Госавтоинспекции проверили, как местные водители соблюдают...
В Судогодском районе сотрудники Госавтоинспекции проверили, как местные водители соблюдают требования по перевозке детей.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в ходе рейда инспекторы проверили 25 автомобилей. Нарушителей среди них оказалось 3, они были привлечены к административной ответственности.
Также выявлены два факта нарушения водителями правил применения ремней безопасности.
Всем родителям-водителям сотрудники полиции напомнили о необходимости использования детских удерживающих устройств, соответствующих росту и весу детей.
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