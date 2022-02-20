Во Владимирской области определен перечень объектов, готовых принять граждан Донбасса,...

Во Владимирской области определен перечень объектов, готовых принять граждан Донбасса, эвакуированных в Российскую Федерацию. Об этом ГТРК "Владимир" сообщили в администрации Владимирской области.Решение об эвакуации мирного населения власти ДНР и ЛНР приняли после очередной эскалации обстановки в народных республиках. Россия принимает женщин, детей, пожилых граждан Донбасса. По последним данным, в Ростовскую область прибыли около 40 тысяч человек. О готовности протянуть руку помощи заявили и другие российские регионы. В том числе Владимирская область. Как подчеркнул глава Владимирской области Александр Авдеев, регион готов принять людей и оказать им любую помощь.В администрации области создан оперативный штаб. Как стало известно сегодня вечером, оперштаб возглавил Дмитрий Лызлов, врио первого заместителя губернатора Владимирской области."Вестям" в администрации области сообщили, что все объекты для потенциального приёма граждан Донбасса определены и проверены. Владимирская область готова принять около полутора тысяч граждан Донбасса.Напомним, в 2014-ом году после начала военных действий на территории Донбасса Владимирская область уже принимала жителей Донецка и Луганска. Тогда первыми также прибыли женщины и дети. Под размещение людей в 2014-ом задействовали санатории, оздоровительные лагеря, турбазы.ФОТО: https://pixabay.com/ru/