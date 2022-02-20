Суздаль с высоты птичьего полета. На прогулку по древнему городу Евгений и Светлана берут с собой...

Суздаль с высоты птичьего полета. На прогулку по древнему городу Евгений и Светлана берут с собой друга с пропеллерами. Аэросъемкой Евгений занимается с 2019 года. Уже облетел Владимир и Муром. На очереди зимний Суздаль. На создание нового фильма ушло полтора месяца. Съемки начались в начале декабря.Евгений Зайцев, видеограф: “Я и моя супруга, мы старались приезжать в Суздаль практически каждый ясный вечер для того, чтобы поснимать закаты, потому что я снимаю в основном закаты. Бывала такое, что мы приезжаем, а заката нет. Приходится снимать что-то иное. Например, вечерний город с зажженными огнями».С земли мы не увидим всего того, что мы видим с воздуха, говорит Евгений. Кадры аэросъемки впечатляют. Открываются новые горизонты. Научиться управлять квадрокоптером - это ещё только полдела, говорит Евгений. Нужно учесть свет, композицию, движение камеры:-Один из моих любимых пролетов. Сейчас я буду лететь влево вверх, разворачивать дрон вправо и наклонять камеру вниз. Получается вот такой красивый пролет.Бывают и неудачи. Например, когда дрон встречается с деревом. Все видеографы мира жалеют, что у квадрокоптера нет кнопки "сохранения" и в неудачный момент нельзя вернуться к стартовой точке. Как рассказывает, Евгений, этот квадрокоптер у него первый - счастливчик. Единственной серьезной поломкой было повреждение лопастей. В создании фильма Евгению помогала художник-график Полина Иовлева. Широту русских просторов и белизну церквей, снятых с высоты птичьего полета она гармонично украсила двумя шрифтами: "вязь" и "скоропись".Полина Иовлева, художник-график, леттерер: «Сложность, да и прелесть леттеринга в том, что каждая задача - это оригинальная идея. К новому проекту я выполняю эскизы от руки, ведь леттеринг - это именно рисование букв. Я не пользуюсь наборными шрифтами. И каждую новую задачу я должна решить, как ребус. Попасть в определенно настроение, историческую эпоху или выразить смысл фразы через форму букв. Задачи всегда разные».Евгений уже в поиске нового красивого места для аэросъемки. Так, недавно он побывал в Норвегии. И там, разумеется, запустил квадрокоптер в небо. У нас в области тоже много городов, которые заслуживают попасть в объектив дрона, говорит Евгений. Возможно, в скором будущем появятся новые фильмы под названием Вязники или Гусь-Хрустальный. Юлия Шувалова, Александр Голубев "Вести Владимир"