Руководитель «Молодой Гвардии Единой России» во Владимирской области Павел Кутузов накануне выехал...

Руководитель «Молодой Гвардии Единой России» во Владимирской области Павел Кутузов накануне выехал в Ростовскую область, чтобы доставить жителям, эвакуированным из ДНР и ЛНР, гуманитарную помощь. В продуктовых наборах все самое необходимое: консервы, крупы, вода, а также сухое молоко.Как сообщил врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев, 33 регион готов принять приезжающих из Донбасса и оказать им помощь.ФОТО: https://pixabay.com/ru/