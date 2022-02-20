Инцидент произошёл 18 февраля, в пятницу. Старший пожарный пожарно-спасательной части №2 города...

Инцидент произошёл 18 февраля, в пятницу. Старший пожарный пожарно-спасательной части №2 города Владимира Андрей Балуков, проходя мимо одного из домов на улице Северной, услышал детские крики о помощи.Спасатель через козырёк дома взобрался на второй этаж и проник в квартиру, где обнаружил двух испуганных детей, которых как выяснилось позже, мать ненадолго оставила одних дома. Один из детей засунул шпильку в розетку, что привело к короткому замыканию, в результате чего отключилось электричество. К счастью, дети не пострадали.Как отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области, это уже второй случай, когда Андрей пришёл на помощь попавшим в беду. 20 января, также в свободное от службы время, в деревне Сукманиха Кольчугинского района он спас жизнь человека на пожаре. Рассматривается вопрос о представлении Андрея к государственной награде.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области