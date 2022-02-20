По счастливой случайности, никто не пострадал.

Во Владимире на улице Северной детские шалости привели к короткому замыканию в одной из квартир. Пожарный ПСЧ №2 , известный спасением человека из горящего дома в деревне Сукманиха, проходил мимо дома и услышал крики о помощи.Подойдя ближе к многоквартирному дому, старший сержант Балуков понял, что они доносятся из квартиры на втором этаже. В этот момент из балкона выглянула соседка, которая сообщила, что учуяла запах газа.Через козырёк подъезда сотрудник МЧС забрался в квартиру, в которое находились двое подростков. Один из них засунул шпильку в розетку, произошло короткое замыкание, в результате которого в помещении выключился свет.По счастливой случайности, никто не пострадал.