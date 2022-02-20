Он был локализован на площади 30 квадратных метров.

Во Владимире 19 февраля в 20.34 загорелась гостиница «Золотое кольцо». На улицу Чайковского выехали подразделения МЧС, которые эвакуировали из здания 197 человек: 20 cотрудников, 145 взрослых гостей и 12 детей.Вызову был присвоен повышенный номер. Горел подвал. Пожарные в составе трёх звеньев газодымозащитной службы приступили к обнаружению очага пламени. Он был локализован на площади 30 квадратных метров.«Погибших и пострадавших нет. Дознаватель МЧС устанавливает причину произошедшего», - уточнили в пресс-службе ведомства.К ликвидации возгорания привлекалось 45 спасателей и 13 единиц техники.