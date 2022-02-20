Вчера на 3-ем километре дороги Р-132 Золотое кольцо (западное соединение с М-7 Волга) около 20:00...
Вчера на 3-ем километре дороги Р-132 "Золотое кольцо" (западное соединение с М-7 Волга) около 20:00 произошла авария. По предварительной информации регионального УМВД, водитель автомобиля "Лада Ларгус" 1987 года рождения, направляясь в сторону Нижнего Новгорода, не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение, расположенное у правого края проезжей части. После этого автомобиль перевернулся на крышу. В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
В городских пабликах пользователи, которые стали очевидцами трагедии, сообщают, что зрелище было не для слабонервных. Отечественный автомобиль мотало по дороге из стороны в сторону. От удара об разделитель водитель вылетел из машины. По словам свидетелей, после случившегося мужчина прожил не более 5 минут.
ФОТО: Подслушано Автомобилистов.