Вчера на 3-ем километре дороги Р-132 Золотое кольцо (западное соединение с М-7 Волга) около 20:00...

Вчера на 3-ем километре дороги Р-132 "Золотое кольцо" (западное соединение с М-7 Волга) около 20:00 произошла авария. По предварительной информации регионального УМВД, водитель автомобиля "Лада Ларгус" 1987 года рождения, направляясь в сторону Нижнего Новгорода, не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение, расположенное у правого края проезжей части. После этого автомобиль перевернулся на крышу. В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП.Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.В городских пабликах пользователи, которые стали очевидцами трагедии, сообщают, что зрелище было не для слабонервных. Отечественный автомобиль мотало по дороге из стороны в сторону. От удара об разделитель водитель вылетел из машины. По словам свидетелей, после случившегося мужчина прожил не более 5 минут.ФОТО: Подслушано Автомобилистов.