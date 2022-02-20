В субботу вечером, 19 февраля, во Владимире в гостинице «Золотое кольцо» произошел пожар. Из здания гостиницы эвакуировали 197 человек, пострадавших нет. «На место незамедлительно прибыли

В субботу вечером, 19 февраля, во Владимире в гостинице «Золотое кольцо» произошел пожар. Из здания гостиницы эвакуировали 197 человек, пострадавших нет. «На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения. В связи с тем, что гостиница является объектом с массовым прибыванием людей, вызову был присвоен повышенный номер», – сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области. Спасатели эвакуировали из здания