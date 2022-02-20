В ГУ МЧС России по Владимирской области сообщают об участившихся случаях мошенничества. Аферисты...

В ГУ МЧС России по Владимирской области сообщают об участившихся случаях мошенничества. Аферисты звонят на объекты с информацией о грядущей проверке и представляются сотрудниками государственного пожарного надзора. По их словам, чтобы пройти проверку, необходимо перевести вознаграждение для «проверяющих». Подобные обращения, как отмечают в пресс-службе ведомства, уже поступали неоднократно.В управление надзорной деятельности и профилактической работы сообщают, что при поступлении подобного сообщения следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы, а также сообщить о звонке на «телефон доверия» Главного управления (4922)39-99-99. Уточнить информацию о плановых проверках на объектах также можно и по телефону отдела надзорной деятельности, расположенного на данной территории.Никаких действий, связанных с передачей денег или иных ценных подарков, предпринимать не следует! Такое сообщение может поступить только от мошенников.ФОТО: https://pixabay.com/ru/