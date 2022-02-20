Незаконный товар изъяли. На предпринимателей, допустивших нарушения, возбуждены административные дела.

Россельхознадзор снял с продажи 350 пакетов опасных семян. Специалисты ведомства провели во Владимирской области 11 выездных проверок.В ходе контрольных мероприятий выявлена реализация 41 сорта семян сельскохозяйственных культур, которые отсутствуют в госреестре.«Это свидетельствует о том, что производство оригинальных семян официально не поддерживается. Не могут быть проанализированы сортовые и посевные качества продукции, а также наличие в них ГМО», - уточнили в пресс-службе надзорного органа.Незаконный товар изъяли. На предпринимателей, допустивших нарушения, возбуждены административные дела.