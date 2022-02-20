В ОНФ требуют признать жилье аварийным.

Общероссийский народный фронт во Владимирской области отреагировал на опубликованные в «сети» ужасающие снимки дома в посёлке имени Артёма Камешковского района. В деревянном бараке на улице Школьной рухнула крыша. В одной из квартир живёт мать и пятеро детей.Всего Марина Китаева родила шестерых. Старший уже вырос. Остальные ребята проживают с ней. Недвижимость куплена на маткапиталл. Площадь помещений составляет почти 58 квадратных метров. Три из пяти квартир заброшены. Из-за этого конструкции постепенно приходили в негодность. Обильные снегопады поспособствовали обрушению кровли.«Длительное время здесь не было никакого ремонта. Мы сами сделали скважину, чтобы была канализация. Сейчас администрация ремонтирует дом и предоставила нам временное жилье в Камешкове», – поделилась Марина.Добавим, что ранее у Китаевых сгорел дом, купленный в кредит. Постройка не подлежит восстановлению. Вместе с вещами уничтожены документы, которые семья собирала для бесплатного выделения земельного участка.«Многодетную семью должны взять на контроль органы соцзащиты и оказать помощь по получению полагающихся им социальных льгот и выплат», – подчеркнул депутат Заксобрания, член регионального штаба ОНФ во Владимирской области Вячеслав Картухин.Добавим, что «фронтовики» требуют признать жильё аварийным. Активисты уже обратились в местную администрацию, жилинспекцию и прокуратуру.