С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 125 425 владимирцев.

Во Владимирской области на 20 февраля выявлено 1965 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 665 человек. Ещё 61 житель подхватил опасный вирус в Муромском, 371 - в Ковровском, 13 - в Петушинском, по 143 - в Кольчугинском и Александровском, 125 - в Юрьев-Польском, 77 - в Гусь-Хрустальном, 19 - в Судогодском, 9 - в Собинском, 28 - в Киржачском, 56 - в Камешковском, 34 - в Гороховецком, 153 - в Меленковском, 1 - в Вязниковском, 54 - в Суздальском и 19 - в Селивановском районах, а также 15 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 125 425 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 33 396 заболевших во Владимире, 14792 - в Ковровском и 13516 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.