Во Владимирской области определен перечень объектов, готовых принять граждан Донбасса,...

Во Владимирской области определен перечень объектов, готовых принять граждан Донбасса, эвакуированных в Российскую Федерацию. Об этом ГТРК "Владимир" сообщили в администрации Владимирской области.Решение об эвакуации мирного населения власти ДНР и ЛНР приняли после очередной эскалации обстановки в народных республиках. Россия принимает женщин, детей, пожилых граждан Донбасса. По последним данным, в Ростовскую область прибыли около 40 тысяч человек. О готовности протянуть руку помощи заявили и другие российские регионы. В том числе Владимирская область. В регионе создан оперативный штаб, который возглавил глава Владимирской области Александр Авдеев. В него вошли и представители администрации области и руководство городов и районов. Как подчеркнул врио губернатора Александр Авдеев, "регион готов принять людей и оказать им любую помощь" ."Вестям" в администрации области сообщили, что все объекты для потенциального приёма граждан Донбасса определены и проверены. Всего в списке - около полутора тысяч объектов в разных районах региона.Напомним, в 2014-ом году после начала военных действий на территории Донбасса Владимирская область уже принимала жителей Донецка и Луганска. Тогда первыми также прибыли женщины и дети. Под размещение людей в 2014-ом задействовали санатории, оздоровительные лагеря, турбазы.ФОТО: https://pixabay.com/ru/