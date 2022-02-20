Как сообщает пресс-служба РОССОЮЗСПАСА, из-за обильных снегопадов в этом году, высота снежного...

Как сообщает пресс-служба РОССОЮЗСПАСА, из-за обильных снегопадов в этом году, высота снежного покрова превысила норму в 1,5-2 раза. Высока вероятность того, что вода в период грядущего половодья достигнет высоких отметок.Русло реки очистили от мусора и устранили скопившиеся за год наносы (упавшие деревья и ветки), чтобы обеспечить свободный пропуск вешней воды и ледохода. Из-за большого объема работы, очистка заняла несколько дней.