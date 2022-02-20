За последние сутки во Владимирской области выявлено 1986 случаев заражения коронавирусом. Это на 67 меньше, чем накануне. Госпитализировано 23. На 159 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 1986 случаев заражения коронавирусом. Это на 67 меньше, чем накануне. Госпитализировано 23. На 159 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 125 425. В лидерах по приросту Владимир – 665 заболевших за сутки. Ковров на втором месте – 371. На третьем –