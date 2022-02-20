На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 1986 случаев...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 1986 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:665 - во Владимире;371 - в Ковровском районе;153 - в Меленковском районе;143 - в Кольчугинском и в Александровском районах;125 - в Юрьев-Польском районе;77 - в Гусь-Хрустальном районе;61 - в Муромском районе;56 - в Камешковском районе;54 - в Суздальском районе;34 - в Гороховецком районе;28 - в Киржачском районе;19 - в Судогодском и в Селивановском районах;15 - в городе Радужном;13 - в Петушинском районе;9 - в Собинском районе;1 - в Вязниковском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 125 425 случаев заболевания