На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 1986 случаев...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 1986 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
665 - во Владимире;
371 - в Ковровском районе;
153 - в Меленковском районе;
143 - в Кольчугинском и в Александровском районах;
125 - в Юрьев-Польском районе;
77 - в Гусь-Хрустальном районе;
61 - в Муромском районе;
56 - в Камешковском районе;
54 - в Суздальском районе;
34 - в Гороховецком районе;
28 - в Киржачском районе;
19 - в Судогодском и в Селивановском районах;
15 - в городе Радужном;
13 - в Петушинском районе;
9 - в Собинском районе;
1 - в Вязниковском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 125 425 случаев заболевания