Путешественники, которые мечтают побывать в «городе-музее», могут воспользоваться новой услугой.

Уникальный проездной – «единый» билет уже продают, поэтому съездить в Суздаль вполне реально уже в грядущие длинные февральские выходные (с 23 по 26 февраля) и масленичную неделю (с 20 по 26 февраля).Ждут гостейВ последнее время наши читатели часто стали интересоваться, как удобнее их близким и друзьям – жителям других регионов удобнее добраться до «музея под открытым небом».«Мои родственники очень хотят побывать в Суздале. Они люди – пожилые. Как им лучше добраться до нашей «жемчужины» так, чтобы долго не ждать пересадки с «Ласточки» на рейсовый автобус до города?» Подобных вопросов в редакцию поступает немало. И это неудивительно. Популярность Суздаля неуклонно растёт и у зарубежных гостей, и наших, российских туристов: в его памятниках зодчества представлена многовековая история Русского государства.В канун юбилеяСуздаль на 100 лет старше Москвы и в 2024 году отпразднует 1000-летний юбилей. Резонно, что интерес к городу повышается. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов, чтобы посмотреть на богатое историко-культурное наследие города.Поэтому, наверняка многих порадует новость, что с 10 февраля заработал новый сервис - мультимодальные перевозки «поезд+автобус» по системе «единого» билета.Как это работает?Суздальские автобусы прибывают и отъезжают синхронно с расписанием поездов «Ласточка». По пятницам, субботам, воскресеньям и в праздничные дни курсирует 6 рейсов.Их остановки: железнодорожный вокзал Владимира – Суздаль - «Торговая площадь» – «Красная площадь» – арт-отель «Николаевский Посад» – эко-отель «Горячие Ключи» – ГТК «Суздаль».Так что, смело приглашайте родственников и друзей уже на эти выходные в сказочный Суздаль - вместе прокатиться на русской тройке, побывать в баньке, покататься со снежных горок.Оформить «единый» билет до Суздаля можно в кассах любого вокзала или агентских сетей Федеральной пассажирской компании, на сайте или в мобильном приложении РЖД, на портале Единой транспортной дирекции за сутки до начала автобусного маршрута.Поездки по «единому» билету в привлекательные туристические регионы стали развиваться благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства», а, значит, путешествовать по стране становится комфортнее и безопаснее.Организатор и оператор этих маршрутов - АНО «Единая транспортная дирекция». Мультимодальные маршруты позволяют улучшить транспортную доступность регионов России, включая туристические зоны, а также создают для туристов удобные и безопасные условия при путешествии разными видами транспорта.Губернатор Александр Авдеев:- Создаём комфортную инфраструктуру для привлечения на Владимирскую землю не только туристов, но и инвестиций в культурно-туристическую отрасль. Это одно из приоритетных направлений развития нашего региона, поскольку оно существенно влияет на другие сферы – досугово-развлекательную, общепит, перевозки. Есть ещё и качество городской среды турцентров, уровень инфраструктуры, в том числе социальной. То, что важно и гостям, и постоянным жителям территорий. Проект, который мы реализуем в преддверии 1000-летия Суздаля, был предварительно «обкатан» в новогодние праздники. Нет сомнений, что он будет востребован.В темуМультимодальный маршрут по «единому» билету – услуга, позволяющая оформить единый транспортный документ на весь маршрут поездки с использованием разных видов транспорта, например, «поезд+автобус» или «самолет+автобус». Для путешественника это удобный формат, поскольку прибытие/убытие автобусов синхронизировано с расписанием основных поездов дальнего следования и авиарейсами. Туристы могут спланировать свой маршрут и беспрепятственно добраться до точки назначения.Сейчас любители туризма по родной стране могут приобрести «единый» билет на побережье Балтийского моря Калининградской области, горные курорты Приэльбрусья, в Домбай, Архыз и на горнолыжный курорт Кузбасса - Шерегеш, а также в живописные города Белозерск и Кириллов Вологодской области и в города Удмуртской Республики.