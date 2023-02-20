Актриса Вера Алентова поразила зрителей.
Актриса Вера Алентова поразила зрителей.
80-летняя актриса
и вдова Владимира Меньшова Вера Алентова появилась на фотографии звездной
коллеги. Артистка Дарья Повереннова в микроблоге поделилась кадром с гастролей
— труппа посетила Петергоф, а теперь отправляется в Новгород. Веру Валентиновну,
можно сказать, выставили перед толпой зевак — поклонники были рады увидеть любимицу
в кадре.
Говорят, что лицо
звезды фильма "Москва слезам не верит" — это результат работы
нескольких пластических хирургов. Злые языки и вовсе считают, что изуродованную
пластикой Веру Алентову уже нельзя увидеть смеющейся или плачущей — лицо
застыло в одном выражении. Однако новая фотография показывает обратное.
Коллега Дарьи
Поверенной позирует с легкой улыбкой и непринужденным взглядом. Вера Алентова и
в молодости держала такое выражение лица на фотографиях. Сейчас актриса
выглядит свежо и подтянуто, особенно на фоне белых волос.
Даже после ухода
любимого супруга Алентова следит за собой. Напомним, что ранее актрису заметили
в свете с обручальным кольцом. Оказывается, смерть не стала помехой любви
Меньшова и Алентовой, она продолжает считать себя замужней женщиной, а потому и
носит кольцо.