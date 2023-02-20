Актриса Вера Алентова поразила зрителей.

Актриса Вера Алентова поразила зрителей.80-летняя актрисаи вдова Владимира Меньшова Вера Алентова появилась на фотографии звезднойколлеги. Артистка Дарья Повереннова в микроблоге поделилась кадром с гастролей— труппа посетила Петергоф, а теперь отправляется в Новгород. Веру Валентиновну,можно сказать, выставили перед толпой зевак — поклонники были рады увидеть любимицув кадре.Говорят, что лицозвезды фильма "Москва слезам не верит" — это результат работынескольких пластических хирургов. Злые языки и вовсе считают, что изуродованнуюпластикой Веру Алентову уже нельзя увидеть смеющейся или плачущей — лицозастыло в одном выражении. Однако новая фотография показывает обратное.Коллега ДарьиПоверенной позирует с легкой улыбкой и непринужденным взглядом. Вера Алентова ив молодости держала такое выражение лица на фотографиях. Сейчас актрисавыглядит свежо и подтянуто, особенно на фоне белых волос.Даже после уходалюбимого супруга Алентова следит за собой. Напомним, что ранее актрису заметилив свете с обручальным кольцом. Оказывается, смерть не стала помехой любвиМеньшова и Алентовой, она продолжает считать себя замужней женщиной, а потому иносит кольцо.