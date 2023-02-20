Ему также инкриминируют невыплату зарплаты.

Бывшего директора ФГУП «Владимирское» осудят за невыплату зарплаты, служебный подлог и растрату. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.С июля 2021 по январь 2022 года обвиняемый выплачивал восьми работникам предприятия меньше половины жалованья. В результате накопились долги, которые превысили 1,7 млн рублей. Поступившую на счета сумму в размере 42 млн рублей руководитель потратил по своему усмотрению, направив её на нужды предприятия с целью получения прибыли.Кроме того, он оформил фиктивный трудовой договор, устроив на должность экономиста женщину, которая фактически не работала в организации. Её обязанности исполняли другие сотрудники. При этом в табели вносилась заведомо ложная информация, а несуществующая работница получала более 100 тысяч рублей.Преступления вскрылись в ходе прокурорской проверки. На мужчину завели уголовное дело. Его рассмотрит Октябрьский районный суд Владимира.