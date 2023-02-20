Модельер Вячеслав Зайцев вошел в историю города.

МодельерВячеслав Зайцев вошел в историю города.Кутюрье появился на свет в Иваново и не забыл родину, несмотряна славу и карьерный рост. Он решил привнести в культурный слой местности частьтворчества — представил в 2007 году коллекцию своих шедевров моды в музее ситца.Там дизайнерские вещицы Вячеслава Зайцева по сей день радуют глаз жителей игостей города.Выставка "Слава Зайцев. Жизнь = Творчество"является частью постоянной экспозиции, достаточно приобрести единый билет наосмотр, чтобы взглянуть на стильные наряды. Манекены эффектно представляюткреативные элементы гардероба, подчеркивая достоинства тканей и фурнитуры.Наряды Вячеслава Зайцева как нельзя кстати подходят длямузея, ведь далеко за МКАД в маленьком простом городишке народ одевается иначе.Местным чужды покупки подиумных одеяний. Они предпочитают простые легкие натуральныехлопковые ткани, производством которых и славится Иваново, да при скромныхзарплатах мода уходит на второй план.Тем не менее выставка Зайцева прижилась и вносит свою изюминку в эстетическийколорит музея ситца. Это настоящая экзотика по-русски. Многие экспонаты отражаютсинтез национальных мотивов и трендов фэшн-индустрии.Отдельного внимания заслуживает стеллаж,демонстрирующий парфюм "Slava ZaitsevMaroussia", который модельер создал в начале 90-х."Женщина —это дар природы. Она должна быть свободной, потому что только свобода позволяетей выбирать свою одежду, свои духи и свою жизнь", — гласит цитатаВячеслава Зайцева на стекле.