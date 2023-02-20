Еще 66 человек во Владимирской области заболели коронавирусом. За прошедшие сутки 20 февраля...

Еще 66 человек во Владимирской области заболели коронавирусом.За прошедшие сутки 20 февраля подтверждено 66 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:16 случаев во Владимире,11 - в Муромском районе,10 - в Ковровском,2 - в Петушинском,3 - в Кольчугинском,3 - в Александровском,9 - в Гусь-Хрустальном,2 - в г. Радужный,1 - в Киржачском,3 - в Камешковском,2 - в Гороховецком,2 - в Меленковском,1 - в Суздальском,1 - в Селивановском районе.