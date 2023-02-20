«Съезжать нам некуда». Жильцы аварийного дома 11/19 на улице Крупской бьют тревогу. Говорят, расселение затягивается. Живут здесь порядка 25 человек. В конце сентября прошлого года они получили

«Съезжать нам некуда». Жильцы аварийного дома 11/19 на улице Крупской бьют тревогу. Говорят, расселение затягивается. Живут здесь порядка 25 человек. В конце сентября прошлого года они получили от мэрии уведомление о сносе дома. Людей напугало то, что в документе не назначено даты расселения. Светлана Дерябина, жительница дома №11/19 Сейчас у нас идут судебные заседания, и