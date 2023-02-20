Как разнообразить интимную жизнь?

Как разнообразить интимную жизнь?Долгие выходные —это хорошая возможность провести время со своим партнером. Даже если отношениякрепкие и гармоничные, разнообразие интимной жизни всегда будет на пользу.Сексолог Анастасия Елисеева-Королева рассказала 3 способа как добавить яркихмоментов в постель.НеобычнаяобстановкаСексологпредлагает сменить стены спальни на новые. Например, снять отель или отправитьсяв загородный СПА. Для самых смелых пар она предлагает попробовать секс в машинеили даже в общественном месте.МассажДля того, чтобылучше подготовиться к близости, можно начать с массажа. Эксперт рекомендуетиспользовать эфирные масла нероли, иланг-иланга и другие. Спросите партнера оего чувствительных зонах и пройдитесь по ним поглаживающими движениями.Разговор ожеланияхОбщение иоткрытость — это секрет любых отношений, в том числе и сексуальных. Сексологпредлагает сыграть в игру для поиска скрытых желаний. Нужно взять листок,начертить игровое поле 3х3. Затем взять заранее подготовленные 10-20 карточек сразнообразными сексуальными идеями и предложить партнеру по очереди расположитьих на поле."Не такважно, кто здесь выиграет, а кто проиграет. Главное — вы узнаете, чего хочетваш партнер", — поясняет эксперт.