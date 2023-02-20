Как разнообразить интимную жизнь?
Как разнообразить интимную жизнь?
Долгие выходные —
это хорошая возможность провести время со своим партнером. Даже если отношения
крепкие и гармоничные, разнообразие интимной жизни всегда будет на пользу.
Сексолог Анастасия Елисеева-Королева рассказала 3 способа как добавить ярких
моментов в постель.
Необычная
обстановка
Сексолог
предлагает сменить стены спальни на новые. Например, снять отель или отправиться
в загородный СПА. Для самых смелых пар она предлагает попробовать секс в машине
или даже в общественном месте.
Массаж
Для того, чтобы
лучше подготовиться к близости, можно начать с массажа. Эксперт рекомендует
использовать эфирные масла нероли, иланг-иланга и другие. Спросите партнера о
его чувствительных зонах и пройдитесь по ним поглаживающими движениями.
Разговор о
желаниях
Общение и
открытость — это секрет любых отношений, в том числе и сексуальных. Сексолог
предлагает сыграть в игру для поиска скрытых желаний. Нужно взять листок,
начертить игровое поле 3х3. Затем взять заранее подготовленные 10-20 карточек с
разнообразными сексуальными идеями и предложить партнеру по очереди расположить
их на поле.
"Не так
важно, кто здесь выиграет, а кто проиграет. Главное — вы узнаете, чего хочет
ваш партнер", — поясняет эксперт.