Посиделки Анастасии Волочковой закончились крахом.

Посиделки Анастасии Волочковой закончились крахом.47-летняя звездасцены Анастасия Волочкова получила необычное приглашение. Блогер, дизайнер ипевица Таня Тузова, более известная зрителям, как Кукла Таня, решила устроить чаепитиев настоящем кукольном домике. Видео посиделок уже разлетелось по социальнымсетям.Все были ничего,но дело в том, что пирожные и сладости — пластиковые, Волочкова и Тузоваоблачились в розовое, а все их разговоры свелись к детскому смеху —"тхи-тхи-тхи".Такое поведение взрослых женщин вызвало возмущение подписчиков.Найденной в горепластикового розового мусора балерине нужно задуматься над своим имиджем,считают зрители. Некоторые неравнодушные даже поставили диагноз АнастасииВолочковой в комментариях. К сожалению, согласившихся было непростительно много.Да и Никиту Джигурду потеряли — он бы, скорее всего, тоже захотел быпоучаствовать в таком "чаепитии"."А Джигурдаза просекко метнулся?" — поинтересовалась поклонница."Лечиться, лечитьсяи лечиться. Обеим!", "Настя углеводы не ест… она их пьет!","Надо мозги уже включать", "Это уже клиника", — пишут зрители.Кажется, никто непонял юмора "балерины Всея Руси" Анастасии Волочковой…