В Меленковском районе всё чаще стали замечать волков. По словам местных жителей, такого нашествия хищников в этих их местах не было давно.

В Меленковском районе всё чаще стали замечать волков. По словам жителей, такого нашествия хищников в этих местах не было давно.Егери предполагают, что животные пришли из Рязанской области. Звери мигрировали из-за бушевавших там пожаров.Волки были замечены около деревень Двоезеры, Тимошино и поселка Соколье. Кроме того, неподалёку от города стая хищников загрызла косулю.«Шесть особей удалось ликвидировать местным охотникам. На воле осталось ещё, примерно, столько же. Охотники долго сидели и в засаде возле населенных пунктов, и расставляли флажки... Один из ликвидированных хищников оказался весом около 60 килограммов. Это средний волк. Самый крупный может весить до 110 килограммов», - написал на своей странице в социальной сети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.