20 февраля истек срок действия служебного контракта министра Региональной безопасности Вадима Горожанинова, который покинул свою должность. Правительство региона не стало предлагать

20 февраля истек срок действия служебного контракта министра Региональной безопасности Вадима Горожанинова, который покинул свою должность. Правительство региона не стало предлагать экс-министру продолжить работу. До назначения нового руководителя министерства исполнение обязанностей возложено на заместителя, начальника отдела регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Александра Нужных. Прокомментируйте новость у нас в