На восстановление Владимирского театра драмы требуется 800 миллионов рублей. Дом Мельпомены. В...

На восстановление Владимирского театра драмы требуется 800 миллионов рублей.Дом Мельпомены. В столице региона продолжается реконструкция владимирского академического областного театра драмы после масштабного пожара. В деле восстановления театра правительство области заручилось поддержкой Совета Федерации. О каких сроках и суммах идёт речь?Все подробности узнаем у нашего корреспондента Максима Калашникова. На связь со студией «Вестей» он выходит с Театральной площади.- Максим, здравствуйте! На каком этапе работы сейчас?- Кристина, здравствуйте! На объекте началась новая рабочая неделя. Восстановление здания театра драмы в активной фазе. Многое сделано, но ещё больше предстоит. Я напомню: пожар в стенах владимирского академического театра драмы вспыхнул летом 2020 года. Во время сварочных работ.Тогда полностью выгорело 500 квадратных метров. И прежде всего само сердце театра - Большая сцена и зрительный зал. Все это время труппа вынуждена играть на дружественных площадках. В родном доме, между тем, идут работы. Так, практически они уже завершены на фасадах. Нужно было тщательно очистить белый камень. Театр - памятник архитектуры регионального значения - должен был сохранить своё белокаменное лицо. Здание театра драмы было возведено в 1971-ом. И за этот проект его создатели были удостоены Государственной премии РСФСР в области архитектуры.Заменены витражные стёкла. Они лопнули из-за высоких температур. На восстановлении театра заняты специалисты из Крыма.А сейчас я предлагаю заглянуть внутрь и посмотреть, что там происходит сейчас.Активно идут работы по внутренней отделке здания владимирского академического театра драмы. Масштабы впечатляют. Работы затронули зрительный зал, главную сцену, фойе первого и второго этажей, служебные помещения. Одним из главных критериев стала отделка интерьеров негорючими материалами. Напомню, сейчас восстановление идёт за счет регионального бюджета. Но губернатору области Александру Авдееву - и это один из итогов Дней региона в верхней Палате российского парламента - удалось заручиться поддержкой Совета Федерации в деле реконструкции театра драмы. Чтобы возродить его «из пепла» необходимы 800 миллионов рублей. Федеральное софинансирование позволит скорее "вернуть" театр в культурное пространство. Этого возвращения очень ждут и артисты, и публика.Нынешний 2023-ий год для владимирского театра юбилейный. В сентябре он откроет свой 175-ый сезон. «Ускорение» по темпам и финансированию позволит успеть к юбилейной дате. Тогда, возможно, во Владимир вернётся и всероссийский театральный фестиваль «У Золотых ворот». Кристина…- Максим, спасибо!Максим Калашников - о восстановлении памятника архитектуры регионального значения - Владимирского театра драмы.