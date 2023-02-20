Народные приметы на 21 февраля 2023: чего не нужно делать в день Захария, чтобы не потерять...

Народные приметы на 21 февраля 2023: чего не нужно делать в день Захария, чтобы не потерять здоровье.21 февраля 2023 года православные верующие вспоминают одного из 12 малых пророков — Захария. Он является автором «Книги пророка Захарии».Народный праздник 21 февраля называется Захарием Серповидцем. Это связано с видением святого — в одном из пророческих откровений он увидел свиток в воздухе, напоминающий большой серп по форме. Кроме того 21 февраля проходит второй день масленичной недели — Заигрыш.Начиная с 21 февраля, крестьяне начинали подготовку к работам на поле – доставали инвентарь, смотрели, в каком он состоянии. При необходимости чинили или же заменяли на новый. Окропляли крещенской водой серпы в надежде на урожайный год.Традиционно на Захария молодежь собиралась на посиделки – пели, водили хороводы и играли в разные игры, во время которых нужно было рассказать о себе.Чего нельзя делать 21 февраля:- Запрещено 21 февраля мести пол – из дома уйдут здоровье и благополучие.- 21 февраля нельзя девушкам смотреть на себя в зеркало – можно всю свою красоту проглядеть в нем.- Зависть может негативно сказаться на жизни того, кто позавидовал.- Следует быть осторожнее с использованием острых предметов — от маникюрных ножниц до хирургических инструментов. Стоматологические манипуляции тоже лучше отложить на другой день - они могут окончиться проблемами.- Предки считали, что опасно поднимать с земли найденные предметы - они не принесут удачиНародные приметы 21 февраля:Ночью луна большая, чуть красноватая – к оттепели.Сильные морозы в этот день – короткая зима.Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее в марте.Вокруг луны круги или дуги – снег скоро растает.Куры раскудахтались – перед снегопадом.Атмосферное давление сначала изменяется незначительно, затем внезапно падает – к вьюге, но без морозов.Дым из трубы стелется по земле – будет снегопад.Собака валяется в снегу – к теплу. Ведет себя излишне возбужденно – к метели и вьюге.На Захария холодно – к теплому марту.Сильная стужа – холодов больше не будет.Фото: ru.freepik.com/