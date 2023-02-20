Бывший Ксении Бородиной очень любит делать детей.

Бывший Ксении Бородиной очень любит делать детей.Телеведущая иглавное лицо "Дома-2" Ксения Бородина дважды мама. От первого бракаженщина воспитывает дочь Марусу, которая родилась в 2009 году. Ее отец — бизнесменЮрий Будагов. Вторая дочка Бородиной по имени Теона родилась в браке сдагестанским бизнесменом Курбаном Омаровым в 2015 году.Оба брака39-летней Ксении не сложились. Сейчас она живет одна с детьми в роскошном доме.Поклонники часто интересуются у звезды, как складываются отношения девочек с отцами.Бородина не скрывает правды — второго родителя у детей нет.Так, с Марусей общаютсяпару раз в год. Ранее, Ксения Бородина рассказывала, что Теоне повезло больше,однако, теперь и вторая дочка заскучала по папе. Бывший муж звезды исчез и егоне видели с декабря прошлого года."Как любойребенок, она скучает", — поделилась Ксения.Поклонники неудивлены нехваткой времени на дочку. Курбан Омаров вовсю занят новымиотношениями с девушкой, которая в два раза младше него. Поговаривают, что парадаже ждет малыша — тест на беременность засветился на одной из фотографий. Можетбыть заделавший нового ребенка бывший Ксении Бородиной сможет в третий разстать заботливым отцом?