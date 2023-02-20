Бывший Ксении Бородиной очень любит делать детей.
Бывший Ксении Бородиной очень любит делать детей.
Телеведущая и
главное лицо "Дома-2" Ксения Бородина дважды мама. От первого брака
женщина воспитывает дочь Марусу, которая родилась в 2009 году. Ее отец — бизнесмен
Юрий Будагов. Вторая дочка Бородиной по имени Теона родилась в браке с
дагестанским бизнесменом Курбаном Омаровым в 2015 году.
Оба брака
39-летней Ксении не сложились. Сейчас она живет одна с детьми в роскошном доме.
Поклонники часто интересуются у звезды, как складываются отношения девочек с отцами.
Бородина не скрывает правды — второго родителя у детей нет.
Так, с Марусей общаются
пару раз в год. Ранее, Ксения Бородина рассказывала, что Теоне повезло больше,
однако, теперь и вторая дочка заскучала по папе. Бывший муж звезды исчез и его
не видели с декабря прошлого года.
"Как любой
ребенок, она скучает", — поделилась Ксения.
Поклонники не
удивлены нехваткой времени на дочку. Курбан Омаров вовсю занят новыми
отношениями с девушкой, которая в два раза младше него. Поговаривают, что пара
даже ждет малыша — тест на беременность засветился на одной из фотографий. Может
быть заделавший нового ребенка бывший Ксении Бородиной сможет в третий раз
стать заботливым отцом?