Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии нового медучреждения в районе Южное Медведково.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии нового медучреждения в районе Южное Медведково.Площадь новой поликлиники в четыре раза больше старой. Об этом градоначальник написал в своем телеграм-канале.В пятиэтажном здании расположился второй филиал детской поликлиники №110. В медучреждении установили современное оборудование: цифровой рентген-аппарат, технику для отоларинголога и офтальмолога, УЗИ экспертного класса. Также организованы кабинеты физиотерапии и лечебной физкультуры."Медпомощь в комфортных условиях теперь получают больше 16 тыс. детей и подростков", – Собянин.На прошлой неделе мэр Москвы новую детско-взрослую поликлинику в районе Свиблово. Медпомощь в ней будут получать около 65 тысяч человек.Рабочие места персонала подключили к системе ЕМИАС. Для врачей и медсестер организовали комфортные места отдыха.По словам Собянина, в течение ближайших нескольких лет в городе построят 23 поликлиники. Девять медучреждений уже готовы.Помимо строительства новых поликлиник, в столице реконструируют устаревшие здания медучреждений. Программа включает 200 объектов. Полностью она завершится уже в этом году.О крупнейших проектах Москвы в сфере медицины мэр рассказал на недавней встрече с президентом Владимиром Путиным. Градоначальник сообщил о реконструкции поликлиник, внедрении искусственного интеллекта и нового стандарта оказания медпомощи, строительстве флагманских скоропомощных комплексов. Подробнее – в "Дни.ру".