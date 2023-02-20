Поклонники удивлены выбором Оксаны Самойловой.

Поклонники удивлены выбором Оксаны Самойловой.Звездная семьяОксаны Самойловой и репера Джигана отмечала очередной громкий праздник.Младшему ребенку пары и долгожданному сыну Давиду исполнилось целых три года! Погулялина вечеринке все, вот только Джигана забыли пригласить.Тема праздникабыла выбрана интересная — африканская вечеринка: аниматоры в костюмах диких зверей,сладкий торт на баобабе и маленький король, как его называют дома, Давид вбелом костюме. Сама Оксана выбрала для праздника облегающее платье с принтом встиле зебры.Младшего сынапоздравили сестры, бабушки и дедушки. Оксана старалась поймать каждый момент икаждое поздравление с такого знаменательного дня. А вот отец семействаограничился поздравление в социальной сети. Напомним, что на днях Джиганоказался в психиатрической клинике. Скорее всего, ему не разрешили покинутьстены заведения даже ради дня рождения.После расставанияс артистом на время его лечения, Оксана Самойлова с головой ушла в праздник.Чтобы удивить детей, она даже пригласила контактный зоопарк. А позже в сториз показаланового самца или самочку — настоящего розового поросенка с огромным пятачком."Вылитый Джиган",— пошутили поклонники Оксаны.