Отношения серьезно обострились.

Отношения серьезно обострились.В 1986 году на в СССР вышла трагикомедия Карена Шахназарова "Курьер". Картина, раскрывающая сложнейшую темы становления личности молодого человека, стала одним из лидеров проката, была номинирована на несколько престижный премий. А ведущий профильный журнал "Советский экран" работу мастера лучшим фильмом года.Главную роль в картине сыграл Федор Дунаевский. Он блестяще воссоздал на экранах образ Ивана Мирошникова, за что снискал славу и любовь у миллионов советских граждан. Актер позже сыграл и в других фильмах: "Перед большой дорогой на войну", "Дорогая Елена Сергеевна", "Небеса обетованные", а также в ряде сериалов.Однако Федор Дунаевский так и остался звездой одного образа. Последний раз на экранах зрители увидели его шесть лет назад в сериале "Морозова". Личная жизнь, как и карьера, у артиста не сложилась. Некогда любящая супруга лишила его недвижимости.Актер был женат несколько раз, успел стать отцом пятерых детей. В свое время он приобрел трехкомнатную квартиру в центре Москвы. Звезда переписала недвижимость на жену, однако та обманула его доверие и выставила на улицу.О трагичной истории рассказал сам Федор Дунаевский в эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ. Дело в том, что семья собиралась переехать из России, и звезда фильма "Курьера" решила передать права на недвижимость второй половинке, чтобы она занималась сделкой по продаже квартиры.Как у уточняет , переезд откладывался, время шло, отношения между супругами серьезно обострились, однако права на жилплощадь оставались у жены артиста. Меж тем, актер приобрел недвижимость еще до свадьбы. Однако его это не спасло. После развода женщина выгнала бывшего мужа.