Ученые советуют ограничить потребление этого напитка.

Ученые советуют ограничить потребление этого напитка.Долгие годычеловечество спорит, что же лучше: чай или кофе. Регулярно появляются новыеисследования, подтверждающие вред чрезмерного употребления кофе. А вотпоявилась и работа, раскрывающая вред излишнего чаепития.Ученые-исследователииз Китая провели необычный эксперимент. В течение нескольких лет они отслеживалиданные почти 54.000 людей. В целом, работа была посвящена вопросам сохраненияпамяти, умственное активности, языковых способностей и др. Один из вопросов —влияет ли чай на умственные способности добровольцев, был наконец-то закрыт.Оказалось, что теволонтеры, которые пили большое количество чая, более предрасположены к поражениямв головном мозге. Они связаны с болезнью Альцгеймера. Те, кто употреблялумеренное количество чая, оказались менее подвержены этому диагнозу. Средняядоза напитка, наоборот, помогала сохранять активность головного мозга.Таким образом, ученыеназвали одну из причин болезни Альцгеймера и влияние чая на серое веществоголовного мозга. Было установлено, что 13 чашек чая в день могут привести кнарушениям памяти. Оптимальная норма — не более шести чашек в сутки.