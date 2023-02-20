Вся Британия шокирована поступком принцессы.

Вся Британия шокирована поступком принцессы.Чтобы построить правильный образ, требуются годы упорной работы, а чтобы разрушать все, хватит и одной минуты. В минувшее воскресенье, 19 февраля, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, кажется, на собственной шкуре ощутила смысл народной мудрости. Супруга первого наследника британского престола шокировала своим поведением всю Британию.Кейт Миддлтон после начала отношений с принцем Уильямом довольно долго ждала, пока монарх решится сделать ей предложение. Ожидания красавицы, конечно же, оправдались. Она стала не только женой внука Елизаветы II, но и любимой невесткой королевы.Особенно хорошо принцесса Уэльская чувствовала себя на фоне Меган Маркал. Принц Гарри с женой никогда не поозвались доверием в Букингемском дворце, а после смерти главы государства и вовсе подорвали остатки хорошего отношения, начав делать чрезмерно откровенные признания.Кейт Миддлтон, наоборот, старалась брать пример у бабушки любимого супруга, особенно в плане соблюдения консервативных традиций и протокола. Видимо, кончина Елизаветы II заставила расслабиться даже ее.Принц Уильям вместе с супругой решили посетить 19 февраля церемонию вручения премий BAFTA. Разумеется, монаршие особы сразу же привлекли к себе пристальное внимание СМИ, камеры не упустили из виду ни один их шаг.Однако, даже зная об этом, Кейт Миддлтон почему-то допустила развратное поведение, чем шокировала общественность. На глазах у подданных она ударила принца Уильяма по заднице, когда пара шла по красной ковровой дорожке.