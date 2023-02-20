Прокуратура города Владимира выявила факт хищения более 3,3 млн рублей при строительстве проблемного Рпенского проезда, на который было выделено более 3 млрд. рублей. Исполняющий обязанности

Прокуратура города Владимира выявила факт хищения более 3,3 млн рублей при строительстве проблемного Рпенского проезда, на который было выделено более 3 млрд. рублей. Исполняющий обязанности главы областного надзорного ведомства Андрей Жугин рассказал, что в ходе проверки установлены факты внесения недостоверных сведений о виде и стоимости уложенных дорожных настилов. По этому факту правоохранителями заведено и расследуется