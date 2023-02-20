Бородиной досталось за воспитание

Бородиной досталось за воспитаниеЗвезда "Дома-2" была в браке не один раз, однако так и не обрела женское счастье. Бывшие подарили ей двух прекрасных дочерей – Марусю и Теону. Конечно, воспитание наследниц после неудачных отношений легло на плечи Ксении Бородиной, однако ее методы не всегда приходятся по вкусу публике.За что только не ругали телеведущую поклонники. Как-то раз ей досталось за чересчур вульгарной образ еще совсем малышки Маруси, однажды публику не устроило то, чем питаются кровинушки звезды... А теперь народ шокировало поведение младшенькой Теоны, которой, на минуточку, всего 7 лет!Ксения Бородина решила развлечься с наследницами и снять забавный ролик для социальных сетей. Правда, выбор образа и песни получился довольно странным. Звезда нарядила малышку Тею в розовую шубу, накрасила губы красным и включила песню Инстасамки, творчество которой многие считают похабщиной и из-за этого даже запрещают ее концерты в России. Но теледива, кажется, считает иначе."Это я в Дубае, я ща отдыхаю. Да, я так богата, и я это не скрываю", – открывает рот под эти слова Теона, видимо, зная слова.Собственно, под этот "шедевр" и отплясывала девочка, а звездная мамочка заливалась смехом за кадром. Лишь старшенькая Маруся состроила смущенное выражение лица, как будто понимая, как это выглядит. Шокированные пользователи на просторах Интернета уже критикуют Ксению Бородину: мол, странные методы воспитания детей она выбирает.