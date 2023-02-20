Руководитель Министерства региональной безопасности Владимирской области покинул свой пост. 20...

Руководитель Министерства региональной безопасности Владимирской области покинул свой пост.20 февраля Вадим Горожанинов завершил работу в должности Министра региональной безопасности Владимирской области – истёк срок действия его служебного контракта, сообщила пресс-служба Правительства Владимирской области.До назначения нового министра исполнение обязанностей главы ведомства возложено на заместителя Министра, начальника отдела регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Александра Нужных.Фото пресс-служба Правительства Владимирской области