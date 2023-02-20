Смотрите Вести в 9 утра: сегодня пройдёт марафон Всё для Победы! Начните день с нами: Всё...

Смотрите "Вести" в 9 утра: сегодня пройдёт марафон "Всё для Победы!"Начните день с нами:Всё для Победы!- Поддержать защитников! В регионе сегодня пройдёт марафон "Всё для Победы!" Как принять участие?Самая старшая группа.- Реабилитация, занятия с психологом, рисование мелками и даже дневной сон. Будни детского сада для "самой старшей группы".Олимпийские легенды.- Олимпийские чемпионки - с визитом в Собинке. Звезды мирового баскетбола наградили юных спортсменов.