Смотрите Вести в 9 утра: сегодня пройдёт марафон Всё для Победы!
Начните день с нами:
Всё...
Смотрите "Вести" в 9 утра: сегодня пройдёт марафон "Всё для Победы!"
Начните день с нами:
Всё для Победы!
- Поддержать защитников! В регионе сегодня пройдёт марафон "Всё для Победы!" Как принять участие?
Самая старшая группа.
- Реабилитация, занятия с психологом, рисование мелками и даже дневной сон. Будни детского сада для "самой старшей группы".
Олимпийские легенды.
- Олимпийские чемпионки - с визитом в Собинке. Звезды мирового баскетбола наградили юных спортсменов.