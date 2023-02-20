До полного запуска Большой кольцевой линии (БКЛ) остаются считаные дни.

До полного запуска Большой кольцевой линии (БКЛ) остаются считаные дни.Без открытия электродепо "Нижегородское" полноценный запуск всего большого метрокольца был невозможен. Об этом в своем написал мэр Москвы Сергей Собянин.По его словам, в новом электродепо будут обслуживать около 40% современных отечественных поездов на БКЛ. Количество составов после полноценного запуска кольца увеличится почти в два раза, уточнил мэр.Собянин заявил, что в электродепо будут работать 900 человек. Там созданы все условия для комфортного труда и отдыха, отметил он."Обслуживать составы на самом современном оборудовании будут специалисты завода-изготовителя. Это сделает ремонт, диагностику и мойку качественнее и дешевле", – рассказал мэр.Уникальность нового депо в том, что она расположено почти в центре Москвы, обратил внимание градоначальник. Территория заброшенной промзоны и подведенные к ней железнодорожные пути использованы с максимальной пользой, добавил Собянин.До конца 2023 года в районе Братеево электродепо "Южное". Это позволит обновить подвижной состав на Замоскворецкой линии метро, сообщил ранее мэр.В столице за 11 лет 69 станций метро – сеть метро выросла в полтора раза. Длительность поездок по городу сократилась на 20-60 минут.