Доступная ипотека сыграла свою роль.

Доступная ипотека сыграла свою роль.Отечественный рынок недвижимости постепенно стабилизируется. Уход ряда западных компаний из страны, конечно, негативно отразился на строительном бизнесе и, в частности, на стоимости материалов, однако и эта ситуация со временем пришла в норму. Сегодня эксперты фиксируют снижение цен, что в свою очередь влияет на спрос на жилье за городом.Так, в России вырос спрос на загородную недвижимость. Примечательно, что он равномерно распорядился между частными домами, дачами и земельными участками. Об этом рассказал представитель компании "Этажи" Антон Сауков.В интервью газете "Известия" он подчеркнул, что в феврале 2023 года россияне стали интересоваться жильем за городам почти в два раза чаще, чем за аналогичный прошлогодний период. Риелтор также предсказал увеличение количества сделок недвижимости в вышеуказанном сегменте, уточняет .Как отмечает , повышение спроса на рынке загородной недвижимости объясняется сразу несколькими причинами. Например, стоимость квадратного метра загородного жилья может быть ниже, чем во вторичных квартирах в два раза.Кроме того, падение цен на строительные материалы вызвало у россиян интерес к строительству новых домов на приобретенных земельных участках. Свою роль в повышении спроса на частные дома и дачи сыграла также доступная ипотека.По данным "", в среднем кредит на загородную недвижимость банки выдают со ставкой 9,3%. Как подчеркнул эксперт, это на два с лишним процента ниже, чем ставка по ипотеке на вторичные квартиры. То есть в любом случае наблюдается сплошная экономия.