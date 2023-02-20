20 февраля православные готовятся к началу Поста.

20 февраля православные готовятся к началу Поста.Историческаясправка20 февраля начинается сырная седмица, а еще вПравославной церкви чтят память Преподобного Луки Элладского и ПарфенияЛампсакийского.Мелитопольскийюноша Парфений был поначалу неграмотен, но это не стало преградой на его пути кусвоению Божественного Писания. С 18 лет будущий преподобный занималсяврачеванием и чудесами. Епископ Филипп поверил в Парфения и назначил егоепископом в Лампсаке. Жизнь он провел в милосердии, исцелении и изгнании бесов.Ушел Преподобный мирно, погребен в построенной при церкви часовне.Жизнь Луки Элладскогоберет начало в Элладе, в семье овцеводов. Добровольно ушел в монастырь, нопосле молитв матери вернулся в дом. Однако сердце Луки было неспокойно и спустявремя он вновь выбрал путь аскетизма. Мощи Луки заложены на родине.Сырная седмица —последняя подготовительная седмица к Великому посту.На что обратитьвнимание в православный праздникПо традиции, 20февраля в семье пекли пироги. Этим кушаньем поминали ушедших родственников, аостатки отдавали нищим. День посвящали памяти усопших.Из растенийварили лекарства, но женщинам было запрещено надевать зеленую одежду.Алый закат сулилхолодное лето. А вот синее небо — к теплой весне.Что нельзя делать20 февраля 2023 годаНельзя жадничать,чтобы не столкнуться с нуждой.Предки запрещалисмотреть на солнце, иначе можно лишиться зрения.Православные неиграют свадьбу и венчание. В еде отказываются от мяса. На сырной седмице в среду и пятницу неслужится Литургия.