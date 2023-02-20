Муж Анастасии Заворотнюк оказался в полумраке с известной блондинкой.

Муж Анастасии Заворотнюк оказался в полумраке с известной блондинкой.Супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев долгое время не попадался на глаза представителям СМИ. Но это и понятно: он разрывается между воспитанием маленькой дочери и работой буквально на износ.А иначе и не получится: некоторое время назад Анастасию Заворотнюк положили в клинику. Многие уверены, что сделано это было для того, чтобы обеспечить онкобольной актрисе большее количество ухода. Но теперь Петру Чернышеву приходится еще больше времени проводить в разъездах, а еще оплачивать бесконечные счета.К счастью, Татьяна Навка постаралась помочь мужу Анастасии Заворотнюк:доверила ему поставить новую шоу-программу "Байки русской балалайки", которую откатают на ледовом катке "Московских сезонов". А пока работа над шоу еще не началась, фигуристы отправились на Манежную площадь, чтобы привлечь внимание публики.В своем блоге Татьяна Навка опубликовала видео, на котором был заметен Петр Чернышев. Получается, что временно бросившего Анастасию Заворотнюк мужа застукали с другой. Да еще и в более менее хорошем настроении, что не могло не порадовать поклонников звездной пары.И, пусть из-под шапки Петра Чернышева и торчали спутанные волосы, а под глазами залегли глубокие тени, рядом с Татьяной Навкой он танцевал и практически смеялся. Пусть и совсем недолго, ведь продюсер вскоре перевела камеру с мужа Анастасии Заворотнюк на ледовую площадку и окруживших ее посетителей.