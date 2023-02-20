Настоящие ведьмы всегда возьмут свое.

Настоящие ведьмы всегда возьмут свое.Жила в одном доменепримечательная женщина по имени Прасковья. Люди к ней ходили по разным вопросам:кому-то с болями помочь, кому ребенка заговорить. Но не все дела Прасковьи былидобрыми. К концу жизни Прасковья устроила настоящий кошмар своим соседям.Как-то заявилиськ ней в дом четверо мужиков. Поговорить хотели, но Прасковья дверь не открыла. Обозленныемужчины решили отомстить — грядки перетоптали, да забор сломали. В следующиетри дня один за другим мужчины ушли из жизни.А когда и самой ведьмыиз Казани не стало, в дом заявился ее внук. Проверить обстановку, поискатьценные вещи в доме. Вместе с женой нашли деньги и золотые сережки. Решили ихсебе оставить и домой уехать. Но не смогли.Машина супруговникак не заводилась. Внук рассказал жене, что бабка, хозяйка дома, ведьмой прижизни была. Испугавшись, решили вернуть на место золото. Когда внук к окну домаподошел, на него воздух ледяной подул. Кинул мужчина сережки подальше ипопросил бабушку отстать от них.Только после этогомашина завелась, и муж с женой уехать смогли. Обернувшись назад, никакихдвижений в доме уже не было.