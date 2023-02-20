Временно исполнять обязанности главы ведомства будет начальник отдела госнадзора в сфере защиты населения и территорий от ЧС Александр Нужных.

Уволен министр региональной безопасности Владимирской области Вадим Горожанинов. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.Срок действия контракта с Вадимом Михайловичем истёк, поэтому 20 февраля он завершил работу на своём посту. Нового руководителя пока не назначили. Временно исполнять обязанности главы ведомства будет начальник отдела госнадзора в сфере защиты населения и территорий от ЧС Александр Нужных.