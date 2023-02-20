Конец беспечности мужа Анастасии Заворотнюк.

Конец беспечности мужа Анастасии Заворотнюк.52-летний фигуристи тренер Петр Чернышев со всех сторон оберегает свою жену. Анастасия Заворотнюкуже долгие годы борется со страшным заболеванием — раком головного мозга.Лечение актриса проходит в частной московской клинике. Сейчас она как разпроходит очередную терапию.Судя по всему,муж Анастасии Заворотнюк регулярно навещает супругу. Во всяком случае об этомговорит большой штраф, вменяемый Чернышеву. Судебные приставы объявили охоту наспортсмена за неуплаченные счета за парковку прямо рядом с больницей. Там какраз и находится актриса.По данным журналистов,счета уже превышают 90 тысяч рублей, сообщает телеканал . Уже возбуждено исполнительное производство, которое возможно уже вступило в силу. Беспечность любимого мужчины Заворотнюкобходится ему в серьезную копеечку. Поклонники бьют тревогу — неужели финансысовсем не заботят мужчину? Лечение Анастасии сложное и очень дорогое.Профессор ПетрЧумаков поделился своими прогнозами на будущее актрисы. По мнению Чумакова,большой победой для Анастасии Заворотнюк будет просто сохранение жизни. Профессия,речь и даже мобильность — это все вторичные факторы после операции на мозге итяжелого состояния на протяжении нескольких лет.