На женщину завели уголовное дело о мошенничестве.

В Коврове на бывшего замдиректора Службы единого заказчика завели уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.По версии следствия, в 2020-2021 годах женщина незаконно перечисляла средства госучреждения, выделяемые учредителем на покупку товаров и услуг для нужд организации, на личную банковскую карту и тратила по своему усмотрению. Пытаясь скрыть махинации, она написала отчёты об освоении бюджетных денег. Всего злоумышленница похитила 400 тысяч рублей. Кроме того, дама начисляла себе незаконные премии за работу в выходные. За указанный период набежало 500 тысяч рублей.Теперь она стала подозреваемой по делу о мошенничестве.